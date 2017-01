Nevet vált a Yahoo

A cég első embere, Marissa Mayer is távozik, ha a Verzion mégis átvállalja a Yahoo netes üzletágát; a tét több, mint négymilliárd dollár, és rengeteg felhasználó további sorsa - írja a Nuus Mostanában elég sok zűr volt a Yahoo körül, ezért a Verzion lehet, hogy egymilliárddal olcsóbban is meg fogja tudni szerezni, amit tavaly, még az ötszáz millió felhasználót érintő hackertámadás előtt szeretett volna. A Yahoo ráadásul eléggé lemaradt a Google és a Facebook mögött is, így a hirdetőik is megcsappantak.A Google-től 2012-ben igazolt át Mayer, akihez a pénzügyi racionalizálás időszaka köthető. Most ő is elhagyni kényszerül a céget, David Filo alapítóval és még öt igazgatóval együtt. Az új vezető pedig Eric Brandt lesz, és kezdjük el szokni az új nevet: Altaba. A megmaradó Yahoo Japan és az Alibaba mellett – számol be a Venture Beat.