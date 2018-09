Nézz be a kulisszák mögé, és tudj meg többet a Disney Violetta című sorozatáról!

− Mit szeretsz a karakteredben?

− Szeretem, hogy Violetta mennyire jó barát. Nagyon sokat számít neki a barátság, és szerintem ettől lesz igazán szerethető személy. Nagyszerű osztálytárs is, és soha nem adja fel, küzd az álmaiért.



− Mennyire hasonlítasz a sorozatbeli karakteredre, Violettára?

− Mindenképp van néhány hasonlóság köztünk. Mindketten mérhetetlenül szeretünk szerepelni, és imádjuk a zenét és a művészeteket. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire rajongunk a zenéért! Szerintem e nélkül mindketten totál elveszettek lennénk az életben.



− Milyen Violetta öltözője?

− Közös öltözőnk van Mercedes Lambre-val, aki Ludmilát játssza a sorozatban. Ez király, mivel nagyon közel állunk egymáshoz a valóságban. Egy csomó fotóval és magazinokból kivágott dolgokkal dekoráltuk ki a szobát. Ha üzenetet akarunk hagyni egymásnak, akkor rúzzsal írjuk ki a tükörre.



− Ki a legjobb táncos a szereplők közül?

− Jorge Blanco és Facundo Gambandé. Ők elképesztően táncolnak!



− Mit csinál a szereplőgárda, amikor nem forognak a kamerák?

− Általában a forgatási szünetekben is folytatjuk a zenélést. Nagyon muzikális az összes szereplő, úgyhogy valaki felkap egy gitárt, egy másik ember pedig leül a zongora elé, és együtt énekelünk. Mindig jól szórakozunk.



− Ezen kívül még mivel ütitek el az időt?

− Szerencsések vagyunk, mert egy menő stúdióban forgatjuk a Violettát Buenos Aires kertvárosi részén, úgyhogy sportolhatunk, például focizhatunk odakinn. Mindig együtt lógunk, és sokat mókázunk. A stáb is csodás. A stúdióból mindenki sok időt tölt együtt.



− Melyik volt a legviccesebb csínytevés a sorozat forgatása közben?

− Az élet a Violetta forgatásán mindig mulatságos. Folyton próbáljuk megnevettetni egymást, miközben forognak a kamerák. Csínytevésre nem emlékszem, de gyakran elrontjuk a mondatainkat, vagy véletlenül belebotlunk valamibe, amik miatt mindig elnevetjük magunkat!



