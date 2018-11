Nézze meg az elsők között Csepregi Éva új dalának klipjét!

–

Csúcsformában Csepregi Éva ! A művésznő új számmal jelentkezik ma, amelyhez egy videó is készült. Az alkotás igazi csapatmunka, a zenét fia, Heatlie Dávid, valamint Sarkadi-Szabó Emese szerezte, a szöveget Éva írta, a hangszerelésben pedig Deseő Balázs segédkezett.A hangzás modern és divatos, és egyben tökéletesen passzol a neotonos világba is. A szövegben az énekesnő egy konkrét üzenetet is megfogalmazott:Ebbe a dalba beleírtam azt, hogy min is múlik a boldogságunk. Higgyünk önmagunkban, tegyük azt, ami a mi dolgunk, és sikeres, boldog életünk leszvallja Csepregi Éva.A számot a SilverHill stúdióban rögzítették, ahol a többi közt ByeAlex és a Slepp, Berkes Olivér és az Animal Cannibals is vett már fel zenéket, továbbá itt készült DR BRS X Fekete Vonat feat. Halott Pénz és Monkeyneck közreműködésével a majdnem tizenötmilliós nézettséget generáló "Hol van az a Lány" című sláger is.Egész pályám során arra törekedtem, hogy mosolyt csaljak az emberek arcára, szórakoztassam őket, és a dalainkban bujkáló életörömet, életigenlést sugározzam feléjük. Ha igazak vagyunk, csak kérni kell és minden megadatik.A dal már elérhető a digitális platformokon és a YouTube-on is.