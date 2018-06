Nézze meg, hogy vágnak hajat az űrben - Videó

A Roscosmos jött ki egy új hajvágóval az űrhajósok számára, mely hajat vág és azonnal be is porszívózza az összes hajszálat. - írja a Metro A Roscosmos az oroszok NASA-ja. Anton Shkaplerov fedélzeti mérnök videóra vette, ahogy az expedíció parancsnokának, Alexander Misurkinnak levágja a haját. A videó azzal kezdődik, hogy Misurkin elmagyarázza, hogy pontosan milyen frizurát szeretne.Egy amerikai űrhajósnak, Joseph M Acaba-nak annyira megtetszett ez a dolog, hogy 3 dollárt ajánlott Shkaplerovnak, ha levágja az ő haját is. Egy orosz kommentelő a videó alá erre azt a hozzászólást fűzte, hogy az ő népe még a világűrben is tudja, hogy kell pénzt csinálni.Egyébként Shkaplerov és Misurkin tartják eddig a leghosszabb űrséta rekordját, 8 órát és 13 percet töltöttek a fagyos űrben egy alkatrészcsere miatt.