Nincs lehetetlen! Egy 79 éves nő száguldozott a Renault F1-es gépével

A valaha volt legidősebb ember lett, aki 800 lóerős versenygépet vezetett! Rosemary Smith 79 esztendősen pattant bele a Renault F1-es gépébe!„A nevem Rosemary Smith, a szenvedélyem pedig, hogy gyorsan vezetek. Nagyon gyorsan!" – e mondatokkal mutatkozott be a Renault által közzétett videón a 79 esztendős korábbi raliversenyző, Rosemary Smith, aki egy távolról sem mindennapi lehetőséget kapott nemrég: vezethette a Renault-csapat egyik F1-es autóját! Ezzel a legidősebb ember lett, aki modernkori királykategóriás gép volánja mögé ülhetett! - számolt be az m4sport

A portálon azt írják, Smith nincs híján a tapasztalatnak. A rali világában ért el sikereket, 1965-ben Hollandiában például megnyerte a Tulip Rally-versenyt. Miután visszavonult, vezetést oktatott Renault Cliókkal, főként a felelősségteljes közlekedésre tanítva a fiatalokat.Aztán most, hogy ő is újra megfiatalodott, úja kalandba vágott.„Ahogy öregszik az ember, egyre inkább úgy érzi, kifut az időből. Ezért én próbálom a legtöbbet kihozni minden pillanatból. Hirtelen ötlet volt, hogy Forma–1-es autót szeretnék vezetni, de soha nem hittem volna, hogy valaha is lesz rá lehetőségem."A lap úgy tudja, hogy a Renault nagy-britanniai kirendeltsége vette fel vele a kapcsolatot, és az életben egyszer adódó lehetőségre ő azonnal igent is mondott. Felkészítését Jolyon Palmer segítette.A hölgy láthatóan kétségek között szállt autóba. „Igen, ideges voltam. Meg voltam rémülve" – ismerte el ő maga is - írják. Végül azonban meggyőzték, hogy meg fogja tudni csinálni. És így is lett. „Soha nem válhatsz sikeressé, ha nincs meg benned a szenvedély az iránt, amit csinálsz" – adta meg a receptet.A 2012-es Lotust Smith végül olyan élménnyel gazdagodott, amelyről legtöbben csak álmodnak.

Nagyon különbözött a raliautóktól, amikhez szoktam, de elképesztő élmény volt! Egyre jobban és jobban éreztem magam az együlésesben, és sokat segített, hogy egy versenyzővel, Jolyonnal beszélhettem, amikor igazán idegessé váltam. Ezzel csak azt akartam bizonyítani, hogy bárki megvalósíthatja az álmait, bármilyen korban, ha rászánja magát, és mindig a szenvedélyét követi.

Rosmary Smith az élő bizonyíték rá: valóban érdemes merésznek lenni!