Nincs már állása a Trump 10 éves fiával szemétkedő írónak

Az író, Katie Rich viszonylag gyorsan törölte Twitterről az ominózus posztot, és nem sokkal később bocsánatot is kért, ettől függetlenül a SNL producerei úgy döntöttek, egyelőre felfüggesztik állásából – írja a New York Times.Barron Trump gúnyolása apja beiktatásán csúcsosodott ki, sokan olyan bejegyzéseket osztottak meg, mintha nem is egy kisgyerekről, hanem egy sorozatgyilkosról lenne szó. A kis Trumpot a reddit népe gyorsan bevédte, majd Bill és Hillary Clinton lánya, Chelsea jelezte Twitteren, hogy hadd legyen gyerek még egy kicsit az a gyerek. Később beszállt Monica Lewinsky is, ő azt írta, minden gyereket meg kell védeni a bullyingtól és a gúnyolódástól - írja a 24.hu