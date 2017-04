Nincs még locsolóverse? Íme, néhány, amivel biztosan sikert arat!

A válogatásban talál szép szövegeket az édesanyáknak, és vicceseket.

Van nálam egy kis pacsuli,

Leloccsintom magát.

Ha egy kicsi mázlija van,

Szereti a szagát.



Messze földön jártam,

Szép harmatos reggel,

Aranytündér kútvizéből

Vizet merítettem.

Aranytündér kútvizével

Öntözgetni járok,

Olyan szagos, mint a rózsa,

Gyertek ti is, lányok!



Van nekem egy kis locsolóm,

Kölni nincsen benne,

Ha én azt most elővenném,

Nagy röhögés lenne.



Ajtó mellett állok,

Piros tojást várok.

Ha nem adják párjával,

Elszökök a lányával!



Sivatagban él a teve,

locsolkodni jöttem, he-he.



Kelj fel párnádról szép ibolyavirág,

Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ!

Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával,

Teljen a talicskám sok szép piros tojással!



Itt vagyok, friss vagyok,

Máris sorba állok!

Csak egy kicsit meglocsollak,

Aztán odébb állok.



Korán reggel útra keltem,

Se nem ittam, se nem ettem.

Tarisznya húzza a vállam,

Térdig kopott már a lábam.

Bejártam a fél világot,

Láttam sok-sok szép virágot.

A legszebbre most találtam,

Hogy öntözzem, alig vártam.

Piros tojás, fehér nyuszi,

Locsolásért jár egy puszi.



Zölderdőben piros tojás,

Ibolya meg minden,

Fogadjunk, hogy ha ott megállsz,

Eltalállak innen!



Húsvét van,

Odakinn mosolyog az ég is.

Adjanak egy ezrest,

Mosolygok majd én is!

