Nincs több New York Times a kínai iPhone-okon

Az Apple amerikai informatikai óriáscég a kínai hatóságok kérésére december 23-án kivette a The New York Times elérését lehetővé tevő appot a mobilalkalmazásait kínáló áruház, az iTunes store Kínában elérhető választékából - közölte a Reuters hírügynökséggel az amerikai liberális napilap egy szóvivője.



Erről a lapban is hírt adtak, hozzátéve, hogy a The New York Times (NYT) angol és kínai nyelvű applikációját egyaránt eltüntette a mobilalkalmazásait kínáló áruház felületéről az Apple.



"A kínai hatóságoknak az alkalmazásunk eltávolítására irányuló kérése részét képezi annak a szélesebb körű törekvésüknek, hogy elérhetetlenné tegyék a kínai olvasók számára a The New York Times Kínáról adott független tudósításait" - mondta a Reutersnak Eileen Murphy, a lap szóvivője.



Murphy hozzátette, hogy az Apple-t arra kérik, vegye újra fontolóra a döntését. A NYT híradása szerint a pekingi kommunista kormány 2012 óta blokkolja lapjuk weboldalait, miután cikksorozatot közöltek a Ven Csia-pao akkori kínai miniszterelnök családja által felhalmozott vagyonról.



Az ügyről az Apple szóvivője, Fred Sainz azt mondta: a kínai hatóságok velük csak annyit közöltek, hogy a The New York Times mobilalkalmazása "sérti a helyi jogszabályokat".



A külföldi sajtó több más applikációja, köztük a Financial Timesé és a The Wall Street Journalé továbbra is letölthető az iTunes áruházából - írta a NYT.