Nincsteleneknek főz a világ egyik legjobb konyhafőnöke

A világ egyik legjobb mesterszakácsa, Massimo Bottura három Michelin-csillagos olasz sztárséf Milánó után újabb európai nagyvárosokban nyit olyan éttermet, ahol szupermarketek maradékából az ő és más híres szakácsok receptjei alapján főzött ételeket osztanak a rászorulóknak.



Az 55 éves olasz konyhafőnök előkelő modenai éttermében 250 euróból vacsorázhat meg egy vendég, népkonyháiban azonban a rászorulók ingyen juthatnak híres séfek kreálta "minőségi" fogásokhoz. Bottura nem tekinti hulladéknak a boltok eladatlan élelmiszereit, a megmaradt kenyérben, a túlérett paradicsomban, a megbarnult banánban lehetőséget lát a kreativitásra.



Massimo Bottura milánói népkonyhája, a Refettorio Ambrosiano 2015-ben nyílt egy régi peremkerületi színházépületben, hogy újrahasznosítsa a világkiállítás vendéglátóhelyein megmaradt élelmiszereket, időközben azonban a Caritas Ambrosiana egyházi alapítvány segítségével az ingyenkonyha állandósult.



A hagyományos népkonyháktól eltérően, ahol az emberek sorban állnak a kondér előtt, Bottura étkezdéiben nincs sorban állás, a rászorulókat asztalhoz ültetik. Az ültetéses rendszer miatt egyszerre legfeljebb 96 embert tudnak kiszolgálni a milánói "népkonyhán", Bottura és a Caritas szerint azonban mindez segít a nélkülözőknek visszanyerni önbizalmukat és kontrollálni az életüket. Bottura nem is szereti a népkonyha kifejezést, inkább étteremnek nevezi segélyhelyeit.



Milánó után jövőre Párizsban és Nápolyban nyílik olyan ingyenes étterem, ahova nem a kifinomult gasztronómia, a "fine dining" tehetős híveit várják. A francia fővárosban márciustól a Madeleine-templomban kreálnak ételeket a nélkülözőknek neves mesterszakácsok a még fogyasztható, de esztétikai okokból eladhatatlan élelmiszerekből. A templom kriptájában, ahol a Bottura-féle ingyenkonyha lát majd el élelemmel 70-90 rászorulót, már most is oszt élelmet egy segélyszervezet.



A párizsi projekt megvalósításán együtt dolgozik Bottura karitatív szervezete, a Food For Soul és a Voyageurs du Monde francia segélyszervezett. A Food for Soult az olasz sztárséf azért hívta életre, hogy a társadalmi kirekesztettség és az élelmiszerekkel való pazarlás ellen küzdjön.



A 2016-os riói olimpia idején Bottura két más mesterszakáccsal együtt 5000 brazil rászoruló részére főzött ételt. A sztárséf modenai luxuséttermét, az Osteria Francescanát ugyanabban az évben a világ legjobb vendéglőjének választotta a Restaurant Magazine gasztronómiai szakfolyóirat.



A világon megtermelt élelmiszer egyharmada, 1,3 milliárd tonna megy veszendőbe az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO adatai szerint.