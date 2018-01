NMHH: az idén mintegy 3,5 millió feltöltős SIM-kártyánál kell egyeztetni az adatokat

Az NMHH kifejtette: mivel 2017-től a jogszabály szerint az adategyeztetést évente kell elvégezniük a szolgáltatóknak, az idén ez mindenkinek eltérő időpontban lesz annak függvényében, hogy ki mikor kötött szerződést. A feladat végrehajtása ettől az évtől folyamatosan zajlik, így az NMHH szerint előreláthatóan - a tavalyi, egy határidőhöz kötött időponttal ellentétben - nem várható tömeg az újabb adategyeztetések miatt a szolgáltatóknál.



A 3,5 milliós ügyfélszámot a hatóság a sikeres adategyeztetésen átesett SIM-kártyák száma alapján kalkulálta, de hangsúlyozták: azóta történtek újraszerződések, hiszen meghatározott ideig valamennyi szolgáltató lehetővé tette a korábbi hívószám megtartását új szerződéskötéssel, és szűnhettek meg előfizetések és köttettek újak is a természetes piaci folyamatoknak megfelelően.



Az előző évi tapasztalatokról azt közölték, hogy az adategyeztetés 2017-ben új kötelezettségként jelentkezett a szolgáltatóknál. Az adategyeztetők nagy számából kifolyólag a feladat a szolgáltatóknak kihívást jelentett, új folyamatokat kellett kialakítaniuk és a rendszereiket alkalmassá tenniük az adategyeztetés elvégzésére. A sikeresség érdekében 2017 első felében a szolgáltatókkal együttműködve az NMHH is információs kampányt indított az ügyfelek minél szélesebb körének elérésére. A folyamat 2017-es végrehajtását még jelenleg is értékelik, az idei adategyeztetés várhatóan már gördülékenyebben zajlik, hiszen a szolgáltatók jóval előre, a tavaly egyeztetett adatok alapján SMS-ben értesítik a határidőről az ügyfeleket - közölte az NMHH.



A Telenor az MTI-vel közölte: január 16-tól online, személyesen, és a 1220-as ügyfélszolgálati telefonon is elindult az adategyeztetés, minden ügyfelüket SMS-ben értesítik a határidő lejárta előtt 60 nappal. Az adategyeztetés problémamentes adatok esetén alig pár percet vesz igénybe. A Telenornál az adategyeztetést már 6 hónappal az éves határidőt megelőzően is el lehet végezni. Kiemelték, hogy az adategyeztetés nemcsak a mobiltelefonokban található hanghívásra képes SIM-kártyákat érinti, hanem minden, nem hívásra szolgáló eszközben - riasztóban, modemben, mérőórákban, meteorológiai állomásban - található SIM-kártyát is.



A Vodafone sajtóosztályán elmondták, hogy a feltöltőkártyás ügyfelek SIM kártyáinak adategyeztetése a törvényi kötelezettségnek megfelelően még januárban elkezdődik. Az ügyfeleket a Vodafone hetekkel a SIM-kártyák lejárati ideje előtt értesíti és emlékezteti az adategyeztetési kötelezettségükre, amit megtehetnek személyesen, online, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. Az egyeztetési határidő minden esetben a szerződés aláírásának dátuma, a januárban és februárban szerződött ügyfelek számára a szolgáltató hosszabb határidőt biztost az adategyeztetés elvégzésére.



A Magyar Telekom az MTI megkeresésére közölte, hogy az adategyeztetés folyamata megegyezik a tavalyival, és ugyanazokat az adatokat kell megadni. Így a személyi igazolvány számát, vagy az útlevél számát, vagy a jogosítvány számát, a születési hely és dátum adatokkal, és az ügyfél anyja nevével együtt. A Magyar Telekom az adott előfizetést érintő határidő letelte előtt SMS-ben figyelmezteti minden Domino ügyfelét a kötelezettségre, a gördülékeny ügyintézés érdekében a tájékoztató SMS-eket több ütemben küldik ki.



A szolgáltatók weboldalaikon minden fontos információt összegyűjtöttek a feltöltőkártyás adategyeztetésről.