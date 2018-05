Női titkosügynökök mentik meg a világot Jessica Chastain filmjében

A Jessica Chastain ötletéből készülő kémfilmben női titkosügynökök mentik meg a világot. A filmet az X-Men-szérián is dolgozó Simon Kinberg rendezi.



Az akciófilm fölött Chastain Freckle Films produkciós cége bábáskodik. Chastain ötletéből Theresa Rebeck írta a forgatókönyvet. A történetben a világ nagy titkosszolgálatainak öt ügynöke, akiket Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Fan Bingbing és Lupita Nyong'o alakít, összefog, és szövetségre lép egymással, hogy megakadályozzanak egy globális szervezetet, amely káoszba akarja taszítani a világot. A kémek testvérisége a 355 kódnéven szerepel, amely egyben a film címe is lesz.



Chastain aktívan kapcsolódott be a Harvey Weinstein-botrány után indult MeToo-mozgalomba. A színésznő elmondta: produkciós cégével olyan filmeket akar készíteni, amelyek a filmipar női szereplőinek előretörését segíthetik.



"A 355 című filmet is olyan lehetőségnek és privilégiumnak tekintem, amely képes összegyűjteni nők különböző csoportjait, olyan nőket, akik munkáik révén befolyásos szereplői a filmiparnak, hogy felfedezzék a nemzetközi kémkedés és thrillerek világát" - fogalmazott Chastain.



Kinberg hozzátette: korábban maga sem találkozott hasonló vállalkozással, és nagyon bízik abban, hogy a közönség vevő lesz rá, és emellett az egyre megosztottabb világban ösztönző erővel szolgálhat.