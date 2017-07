Nyaralni indul? Ezeket mindenképp pakolj be a bőröndbe!

Nyaralni indul, de nincs ideje átgondolni, mi kerüljön a bőröndödjébe? A Premier Outlet összegyűjtötte azokat a kellékeket, melyeket az alapvető ruhadarabokon kívül mindenképp pakoljon be a vakációra.nem csak bőrünket védi a naptól, de frizuránk épségét is segít megőrizni egy szeles napon. Választhat egyszerű, letisztult fazont, színeset, vagy masnival díszítettet, valamint felvehet egy nagyobb karimájú darabot is, amely garantáltan megóvja a napsugaraktól a déli órákban.A magas sarkak és a zárt cipők helyett inkább egymellett döntsünk a vakáció alatt, amelyben akár egy kisebb kirándulást is élvezni tudunk. Az idei nyarat a telitalpú lábbelik térhódítása jellemzi, ha ezt az új trendet túl merésznek gondolja, válasszon olyan darabot, amely megfelelően illeszkedik a stílusához.Strandoláshoz, kiránduláshoz, biciklizéshez, vagy akár az esti sétához is praktikusabb választás a. Az üzletekben elegánsabb darabokat is fellelhet, melyek valóban bármilyen alkalom esetén viselhetőek. Tipp: válasszon többzsebes fazont, amiben könnyebben megtalálja a telefonját, pénztárcáját, rúzsát vagy a kézfertőtlenítőjét.A nyár elengedhetetlen kelléke a. Megszámlálhatatlan forma és színváltozatban kapható, így biztosan mindenki megtalálja azt, amelyik arcformájához és stílusához leginkább illik. Ha a bőség zavarában nem sikerül választania, próbáljon fel minél többet, esetleg kérje ki barátnője véleményét is.Egy női táskából nem hiányozhat a. A sminktermékeken, törlőkendőn, kézfertőtlenítőn és gyógyszereken kívül egy mini naptejet is tartson benne, amely szükség esetén mindig kéznél lesz a nyári melegben.Egy gyakran elfeledett nyári kellék, amely a hűvösebb estéken jó, ha nálunk van: egy. Az érzékeny bőrűek a leégés megelőzése érdekében a déli órákban is felvehetik, azonban a fázósaknak célszerű az esti sétákra is magukkal vinniük. Ezen kívül az esetleges kellemetlen csípésektől is megkímélhet minket egy lenge darab.