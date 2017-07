Nyereményözön az életed, olimpikonok az estéd ritmusában

Az Én vagyok itt című magazinműsor vendége hétfőn Németh Gábor és Verrasztó Evelyn volt, ők a dokumentumfilmjükről meséltek a nézőknek. Olimpikonokkal sem fukarkodik a csatorna, a héten találkozhatnak a nézők Risztov Évával és Madaras Norberttel is. Bemutatják a FINA önkénteseit,a vizes vb budapesti és balatonfüredi helyszínét, és szó lesz az egyre népszerűbb SUP jógáról is.



A Petőfi Rádió nyereményjátékkal készül a Talpra magyar reggeli műsorban. A gyors reakció számít ez alkalommal; a helyes választ beküldő hallgatók a mai napon Hosszú Katinka által dedikált kabalafigurákat nyerhettek, szerdán pedig Cseh Laci kézjegyével ellátott figurákat kaphatnak. A pénteki szerencsés pedig a magyar-olasz meccsre nyerhet exkluzív páros belépőt és VIP társaságot, a torna egyik legjobban várt mérkőzését Benedek Tiborral izgulhatják végig.