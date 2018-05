Nyilvánosságra hozták a hivatalos esküvői fotókat a hercegi esküvőről - megmutatjuk a fotókat

Harry - Károly brit trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája, aki a hatodik helyen áll a brit trónöröklési sorban - szombaton esküdött örök hűséget Meghan Markle-nak a London nyugati határában fekvő Windsor ősi királyi rezidenciájának Szent György kápolnájában.A menyegző óta a házaspár a Sussex hercege, illetve hercegnője címet viseli az uralkodó döntése alapján, és mindkettőjüket a királyi fenség megszólítás illeti meg.A Kensington-palota - a hercegi házaspár londoni rezidenciája és hivatala - által hétfőn közzétett három fotót Alexi Lubomirski, a nemzetközi celeb- és divatvilág közismert brit fotográfusa készítette az esküvő után.Lubomirski vezető divat- és közéleti magazinok, köztük a Vogue és a Harpers Bazaar felkapott sztárfotósa, és eddigi modelljei között olyan világsztárok szerepelnek, mint Beyoncé, Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Natalie Portman, Jennifer Lopez, Sarah Jessica Parker, Jennifer Aniston, Julia Roberts, Nicole Kidman és Scarlett Johansson.A hétfőn közzétett esküvői fotók egyikén Harry herceg és Meghan hercegnő kettesben látható, amint a windsori kastély lépcsőjén ülnek, széles mosollyal az arcukon. Ez egy fekete-fehér felvétel.A másik két, színes fényképen Harry és felesége mellett II. Erzsébet királynő és férje, Fülöp edinburghi herceg, Károly trónörökös és felesége, Kamilla cornwalli hercegnő, valamint Harry bátyja, Vilmos - aki öccse esküvői tanúja volt -, Vilmos felesége, Katalin hercegnő és három gyermekük közül a két idősebb, Charlotte hercegnő és György herceg látható, a többi koszorúslánnyal és a page boy, vagyis az esküvői apród szerepét betöltő fiúgyerekekkel együtt.Az egyik koszorúslány Charlotte, az egyik page boy György volt, de rajtuk kívül még öt kislány és három fiú töltötte be e fontos szerepeket a ceremónián, köztük Brian Mulroney volt kanadai miniszterelnök két iker fiúunokája.A harmadik fotón Harry herceg és Meghan hercegnő látható a tíz gyermek meglehetősen vidám társaságában.Az esküvői fényképek közzétételének örömteli eseményébe valamelyes üröm is vegyült hétfőn, miután kiderült, hogy Meghan unokaöccsét a Scotland Yard figyelmeztetésben részesítette, mert tízcentis pengéjű késsel a zsebében jelent meg egy londoni bárban a ceremónia után.A The Sun című londoni bulvárlap beszámolója szerint Tyler Dooley - Meghan féltestvére, ifjabb Thomas Markle fia - a délnyugat-londoni Bacchus bár biztonsági személyzetének átadta a kést, de utána "menekülésszerűen" elhagyta a helyszínt. A biztonságiak által riasztott rendőrök egy közeli szállodában találták meg, és hivatalos figyelmeztetésben részesítették, de a Scotland Yard hétfőn közölte, hogy az ügyet lezárta, és további intézkedésre nincs szükség.Tyler Dooley - aki évek óta nincs beszélő viszonyban Meghan Markle-lal, és meg sem hívták az esküvőre - olcsón megúszta a kalandot, mivel a drákói szigorúságú brit fegyverviselési törvények alapján ha valakinél közterületen sérülés okozására alkalmas méretű kést találnak, és erre nem tud magyarázatot adni, az illető két év szabadságvesztéssel is sújtható.A The Sun beszámolója szerint Dooley önvédelemmel indokolta a kés birtoklását, mivel Donald Trump amerikai elnök - a brit fővárost sújtó bűnözési hullámra utalva - egy minapi nyilatkozatában "háborús övezethez" hasonlította Londont.