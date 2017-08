Nyugdíjas éveit tervezgeti Aretha Franklin

Aretha Franklin nyugdíjas éveire visszaköltözik Detroitba, ahol egy éjszakai klubot is szeretne nyitni.



A soul királynője a Detroit Free Press című napilapnak nyilatkozva mondta el, hogy elköltözik a michigani Bloomfield Hills-ben lévő otthonából.



Az énekesnő egy apró klubot is szeretne nyitni Detroitban. A hely az Aretha's nevet kapná. A 75 éves előadó azt tervezi, hogy "időről időre" maga is fellép a szórakozóhelyen, ahol a detroitiak kedvenc előadóit látná vendégül.



Franklin idén februárban jelentette be, hogy visszavonul a zene világától, mert több időt akar tölteni az unokáival. Az énekesnő ugyan idén koncertezik utoljára, de folytatni akarja a munkát és jelenleg is új albumán dolgozik.



A Memphisből származó világsztárnak húsz száma szerepelt az Egyesült Államokban a toplista csúcsán, és ő volt az első női zenész, akit beiktattak a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.



1968 és 1975 között minden évben ő kapta a legjobb rythm and blues énekesnek járó Grammy-díjat. 2005-ben George W. Bush elnök a Szabadságért Elnöki Érdeméremmel tüntette ki.



Franklin, aki képzett zongorista, 19 éves kora óta lép fel énekesként, ám az utóbbi években meggyengült az egészsége. 2010-ben egy hasi műtét miatt egy ideig nem állhatott színpadra, felgyógyulása után már kevesebb koncertet vállalt.