Ő a Konyhafőnök nyertese!

A zsűri döntése alapján a Konyhafőnök címet és a 10 millió forintot Böröcz Zsófia nyerte!Feszülten vágtak neki a versenyzők a három órás főzésnek. A Fináléba jutott Böröcz Zsófinak és Hódosi Máténak 3-3-3 tányéron, egy három fogásos menüt – előételt, főételt és desszertet- kellett a zsűri asztalára vinni, amihez régi versenytársaik személyében segítséget is kaptak. A közös egyezkedés után Zsófi Péterrel és a rizikósabb segítőnek tűnő Dáviddal, míg Máté a volt csapattársával, Orsival és Péterrel kezdett a jól megtervezett ételek elkészítéséhez.Íme a két finalista csapat: Zsófi és Máté választottak!A háromórás főzés pont olyan érzelmi hullámvasútnak bizonyult, mint maga a verseny az elmúlt hetekben. Az egyik pillanatban még nyugodtan irányították a munkát a fináléba jutottak, a másik pillanatban pedig úgy tűnt, hogy összeomlanak a terveik és azokkal együtt a győzelmi esélyeik is. Máté a zöldségropogóssal folytatott küzdelmet, míg Zsófi számításait a panna cotta próbálta meg keresztül húzni, de a versenyzők kreativitása, kitartása és időnként a Séf támogatása a tányérokra segítette az ételeket, amiket a zsűri a játékosok jelenlétében kóstolt végig.Zsófi: „Nagyon kivagyok, szükségem van rátok!"Máté szíve szerint mindent egyedül csinált volna végigKóstold végig a zsűrivel Máté finálés menüsorát!Kóstold végig a zsűrivel Zsófi finálés menüsorát!A Fináléban és az elmúlt hetekben nyújtott teljesítménye alapján a zsűri Böröcz Zsófinak ítélte oda a Konyhafőnök címet és a vele járó 10 millió forintot, de Hódosi Máté sem volt csalódott, mivel Rácz Jenő séf jelezte neki, hogy mindig szívesen látja a konyháján, bárhol is dolgozzon a világban, így Máténak már egy sanghaji lehetőség adott. A Konyhafőnök győztese nem más, mint: Böröcz Zsófi!A verseny folytatódik! Május 7-től kezdődik a Szuperdöntő, amikor a műsor előző évadainak, a nézők által beszavazott ex-középdöntősei mérik össze a tudásukat a konyhában, és kapnak lehetőséget arra, hogy öt nap alatt megszerezzék a Konyhafőnök címet és a 10 millió forintot.