Ő lehet a világ legidősebb embere - videó

Mbah Gotho állítását állítólag az illetékes indonéz hivatal is megerősítette. Úgy véli, a hosszú élet titka a türelem. Azt mondja, régóta vár a halálra. 1992-ben, 122 évesen egyszer már azt hitte, meg fog halni, így még számára is meglepő, hogy ennyi évet megélt.Ha a Guinness Rekordok Könyve szerint is hitelesek az adatok, ő lesz a Földön valaha legtovább élt ember, megelőzve a 122 évesen elhunyt Jeanne Calment-t.