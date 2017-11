Ő lesz a 2018-as Berlinale zsűrijének elnöke

Tom Tykwer német rendező, forgatókönyvíró, filmzeneszerző és producer lesz a 68. Nemzetközi Berlini Filmfesztivál, a Berlinale zsűrijének elnöke



A Berlinalén a többszörösen díjazott és nemzetközileg elismert filmes 1992 óta hat filmet mutatott be.



"Tom Tykwer az egyik legkiemelkedőbb német rendező, és nemzetközi színtéren is a nagy filmművészek közé tartozik. Különleges tehetségét és innovativitását számos filmes műfajban megmutatta. Tom Tykwer személyében nagyszerű zsűrielnököt sikerült megnyernünk a 2018-as Berlinale számára" - idézi Dieter Kosslickot, a Berlinale igazgatóját a filmfesztivál csütörtöki közleménye.



Tykwer 1993-ban készítette első, Die tödliche Maria című játékfilmjét, majd produkciós céget alapított X Filme Creative Pool néven. Az ő forgatókönyvéből készült Az élet egy kártyavár című film, amely az 1997-es Berlinalén is szerepelt. Rendezőként jegyezte az 1997-es Téli alvókat és az 1998-ban bemutatott Lé meg a Lolát, amely a nemzetközi áttörést is meghozta számára.



Első idegen nyelvű filmje a 2002-es A gyilkosok is a mennyországba mennek volt, amelynek főszerepét Cate Blanchett játszotta. Ezt követte Patrick Süskind A parfüm - Egy gyilkos története című művének megfilmesítése, majd A bűn árfolyama című film, amely a 2009-es Berlinale nyitófilmje volt.



Három című 2010-es vígjátékáért megkapta a legjobb rendezőnek járó Német Filmdíjat. 2012-ben rendezte a Felhőatlasz című fantasztikus filmet. 2016-ban mutatták be A Hologram for the King című filmjét Tom Hanks főszereplésével. Legutóbbi projektjeivel (Sense8, Babilon Berlin) Tykwer a sorozatok világa felé nyitott.



Karrierje kezdete óta maga szerezte a zenét filmjeihez. A Felhőatlasz filmzenéje számos díjat hozott számára, a legjobb zeneszerzőnek járó Golden Globe-díjra is jelölték.