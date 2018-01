Ő volt 2017 legsikeresebb írónője

A népszerűségi listák alapján Borsa Brown volt 2017 legsikeresebb írónője. Az Álomgyár kiadó szerzője Az Arab című sorozatának köteteivel minden eladási toplistát többször vezetett, eddig megjelent 8 könyvét több mint 100 ezer példányban adták el, kétszer is jelölték Aranykönyv díjra. Legsikeresebb regényét hamarosan tizedjére kell utánnyomni, mert minden példányt elkapkodtak a boltok polcairól. Legutolsó könyvének bemutatójára majd ezer ember ment el, volt köztük, aki öt órán át várt, hogy dedikáltassa a könyvét.



Borsa Brownról sokan mégis azt sem tudják, hogy magyar származású és álnéven ír. Az írónő két gyermek édesanyja, Vácon él családjával, és mielőtt főállású írónő lett volna, egy multicégnél dolgozott.



- A harmadik könyvem írásakor tettem félre minden egyéb munkát és kezdtem teljes egészében az írásra koncentrálni. Az első regényemet (A maffia ágyában-t) egyébként csak saját szórakoztatásomra írtam. Barátnőm unszolására küldtem be kiadóknak. Álnevem azért van, mert a magánéletet nem szerettem volna keverni a munkával, ráadásul többnyire autentikus témában írok, és túl életszerűtlen lett volna például egy arabos sorozaton egy magyar író neve. A Brown az adott volt (barna haj), a Borsa pedig egy mozaikszó. A nagylányom Bíborka, de csak Borcsinak becézzük, ő a BOR. A kislányom Sarolta, ő a SA. Így lettem: Bor-Sa - mondta Borsa Brown, akinek köteteit 2013 óta adja ki az Álomgyár kiadó, és azóta is hihetetlen sikereket érnek el közösen.



- Hihetetlen érzés! Aki a mai magyar könyvpiacot ismeri, az tudja, hogy miért. Hittem abban, hogy sok mindenkit megérint majd „Az Arab", viszont tudtam azt is, hogy megosztó lesz. Ennek ellenére az elért eredményt sosem egy író éri el, hanem ehhez kell az olvasó is. Az olvasónak az a feladata ebben az esetben, hogy megtalálja az író üzenetét. Ha ez nem történik meg, nem talál egymásra író-olvasó és nem indul el az útján a könyv - mesélte Borsa, aki úgy véli, hogy az írás hatalom is egyben.



- Hiszek a szavak erejében. Hiszem, hogy egyetlen szóval is békét lehet kötni ebben a veszett világban, és hiszem, hogy a lelke mélyén minden ember egyforma. A könyveknek üzenetük van. Nem csak az enyémnek, hanem mindegyiknek. Olvasás közben az ember sok olyan helyzettel találkozhat, ami a való életben nem jön vele szemben, ne felejtsük el, hogy az olvasás szórakozás. Ahány könyvet olvasol, annyiszor élsz - tette hozzá Borsa Brown, aki 2018-ban sem tétlenkedik: hamarosan új könyve jelenik meg, ami minden eddigitől különbözik.