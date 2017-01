Obama kutyája megharapta a család egyik barátját

A Fehér Házban az Obama család barátjaként vendégeskedő lány odahajolt a 4 éves kutya arcához, hogy adjon neki egy puszit, ami nem sült el valami jól - írja a 24.hu.A sebet össze kellett varrni, valószínűleg egy pici heg marad majd utána. Az elnöki családnak két kutyája van, a 8 éves Boo, és a most bajba keveredett Sunny, mindketten portugál vízikutyák. Sunny sosem bántott még senkit, és nem adta jelét agressziónak, pedig rendszeresen jár kutyakozmetikushoz is, és ahhoz is hozzá kellett szoknia, hogy gyakran idegenek sétáltatják. A hétfőn történt eset miatt a lány nem fontolgat jogi lépéseket, a Fehér Ház pedig nem kívánta kommentálni a TMZ értesüléseit.