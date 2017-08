Obi-Wan Kenobi is önálló Star Wars-filmet kaphat

Obi-Wan Kenobi jedimester karakteréről szólhat a harmadik Star Wars spin-off, azaz sorozaton kívüli, önálló cselekményű Star Wars-film - számolt be a The Hollywood Reporter és a Variety című filmes portál.



A portálok meg nem nevezett forrásai szerint az egyelőre forgatókönyv nélküli produkció rendezéséről a brit Stephen Daldryval (Billy Elliott) folynak tárgyalások.



A Disney stúdió nem kommentálta az értesüléseket.



A Disney 2012-ben vásárolta meg az űreposzt gyártó Lucasfilmet, és szinte azonnal bejelentette, hogy egy harmadik trilógiával, valamint további három különálló filmmel gazdagítja a Star Wars-univerzumot.



A Zsivány Egyes című első spin-off 2016-ban érkezett a mozikba, a Han Solóról szóló Star Wars-film munkálatai pedig jelenleg is folynak.



Az eredetileg a néhai Alec Guinness által megformált Obi-Wan Kenobi ismertette meg a fiatal Luke Skywalkert az Erővel az 1977-es Csillagok háborúja filmben. Kenobit hajdani tanítványa, Darth Vader öli meg. A második trilógiában (1999-2005) Ewan McGregor alakította a fiatal Obi-Want.



A The Hollywood Reporter szerint egyelőre nincs főszereplője az önálló Obi-Wan Kenobi-filmnek.



A harmadik Star Wars-trilógia első része, a 2015-ben bemutatott Star Wars - Az ébredő Erő című film a szereplők új generációját mutatta be a nézőknek: a főszerepeket a Reyt alakító Daisy Ridley és a Finnt játszó John Boyega vette át a korábbi hősöktől, akik szintén visszatértek a filmvászonra.



Az űrsaga hetedik epizódjára világszerte több mint két milliárd dollárért váltottak jegyet a nézők.



A Rian Johnson írta és rendezte Star Wars: Az utolsó Jedik című nyolcadik rész idén december 14-én kerül a magyar mozikba. A kilencedik részt a tervek szerint 2019. májusában mutatják be.