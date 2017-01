Ők adják át az idei Golden Globe-díjakat

Sylvester Stallone, Viola Davis és Matt Damon is gazdagítja azoknak a sztároknak a listáját, aki részt vesznek a Golden Globe-díjak átadásában január 8-án Los Angelesben.



A The Hollywood Reporter beszámolója szerint a Golden Globe-díjátadót szervező Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége (HFPA) már két tucatnyi sztár nevét hozta nyilvánosságra, akik díjátadóként lépnek vasárnap este színpadra a hollywoodi Beverly Hilton Hotelben.



A gálán az egész Stallone család ott lesz majd, mivel a színész-forgatókönyvíró-producer három lánya - Sophia, Sistine és Scarlet - is Miss Golden Globe-ként segít az Arany Glóbuszok átnyújtásában.



Stallone egyébként tavaly a legjobb férfi mellékszereplő Golden Globe-díját vehette át a Creed - Apollo fia című filmben nyújtott alakításáért.



A Golden Globe-jelöltek listáját december 12-én jelentették be. A legtöbb, hét jelölést a Kaliforniai álom című musical kapta, melyet Damien Chazelle írt és rendezett, a filmdrámák közül pedig Barry Jenkins Holdfény című alkotása esélyes a legtöbb, hat díjra.



A díjátadók között szerepel még Priyanka Chopra, Anna Kendrick, Steve Carell, Brie Larson, Sofia Vergara, Zoe Saldana, Mandy Moore, Drew Barrymore, Matt Damon, Laura Dern, Goldie Hawn, Nicole Kidman, Diego Luna, Sienna Miller, Jeffrey Dean Morgan, Timothy Olyphant, Chris Pine, Eddie Redmayne, Amy Schumer, Justin Theroux, Milo Ventimiglia és Reese Witherspoon is.



Az Oscar-díjátadónál kötetlenebb gálán Hollywood színe-java asztalok mellett pezsgőzve kísérheti figyelemmel a műsort, amelyben filmes és televíziós kategóriákban adnak át trófeákat. A ceremónia házigazdája idén Jimmy Fallon, a rendezvényt élőben közvetíti Amerikában az NBC tévécsatorna.



Az estén Meryl Streepet a Cecil B. DeMille-életműdíjjal tüntetik ki, ezenkívül a legjobb színésznő díját is elnyerheti a musical/vígjáték kategóriában a Florence - A tökéletlen hang című filmjéért.