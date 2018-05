Ők lettek a Nemzet Szépe 2018-as döntősei - fotók

A döntősök névsora betűrendben:



Deiacobis Alice, 21 éves (Fót)

Dr. Horváth Vivien, 25 éves (Zalaegerszeg)

Eisam Eldeen Yasmin, 26 éves (Budapest)

Fenesi Krisztina, 21 éves (Nagyvárad)

Kálvári Múzsa, 22 éves (Budapest)

Kiss Marietta, 21 éves (Eger)

Krehlik Alexia Liza, 21 éves (Mogyoród)

Rapács Gréta, 22 éves (Nagykapos)

Ricza Nicoletta, 25 éves (Mosonmagyaróvár)

Stankovics Beáta, 27 éves (Sárvár)

Szolnoki Karina, 21 éves (Budapest)

Teslér Petra, 22 éves (Röszke)

Tóth Nóra, 21 éves (Nagykőrös)

Tóth Lilla Hanna, 22 éves (Miskolc)

A versenyszabályzatnak megfelelően csak olyan nők juthattak be, akik a természetes szépséget képviselik, valamint példaként szolgálnak a fiatal generáció számára.Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre Magyarországon a Nemzet Szépe szépségverseny. A magyar alapítású nemzetközi szépségverseny egyedülálló módon az adott nemzet értékeit társítja a külső- és belső szépséghez. A versenyszabályzat értelmében nem jelentkezhetnek mások mellett szépészeti, plasztikai műtéten átesett vagy tetovált lányok, valamint a döntő színpadán nem jelennek meg bikiniben sem. A cél egy olyan királynő megkoronázása, aki példaként szolgál a fiatal generáció, a társadalom és az egész nemzet számára.Hétvégén gyönyörű lányokkal telt meg a budapesti La Prima Fashion Hotel, a szépségek mind a Nemzet Szépe 2018-as versenyére jelentkeztek. Miután a zsűritagok minden jelentkezőt megnéztek utcai ruhában, a legjobbnak ítélt 40 versenyző bikiniben mutatta meg magát, majd személyes beszélgetések következtek."Minket is meglepett, hogy ilyen sokan jelentkeztek. Olyan erős volt a mezőny, hogy Palvin Barbara sem jutott volna tovább" - kezdte mosolyogva Felleg Tícián, a Nemzet Szépe alapító-tulajdonosa, majd hozzátette: "Barbarát legfőképp azért nem juttattuk volna tovább a 14 döntős közé, mert ő már egy világhírű szupermodell, mi pedig a leendő Palvin Barbarákat keressük, hogy minél több szépséget adjon nemzetünk a világnak."A zsűriben ezúttal az alapító-tulajdonos mellett ott ült Kovács Áron televíziós műsorvezető, Lisztes Krisztián válogatott labdarúgó, Kis Gabriella (Nemzet Szépe 2017.), Dr. Özer Nóra (Nemzet Szépe 2016.), Perényi Ádám, valamint Kollatos Fotios is.Legvégül 13 fő jutott tovább ebből a fordulóból. Hozzájuk csatlakozott Rapács Gréta, aki a Tisza 2017 királynője címmel együtt tavaly megnyerte azt a lehetőséget is, hogy automatikusan bekerüljön a Nemzet Szépe 2018-as felkészítőtáborába. 14 döntős már készül a hamarosan induló 10 napos felkészítőtáborba, és keményen dolgoznak a Nemzet Szépe 2018-as cím elnyeréséért.A döntőt 2018. június 3-án tartják a Gödöllői Királyi Kastélyban, ahol zsűri dönt majd a győztes személyéről, aki mások mellett 1 millió forint készpénzzel, autónyereménnyel, valamint a Buddha-Bar Hotel felajánlásából 1 éves wellness és spa bérlettel lesz gazdagabb. A Nemzet Szépe 2018-as győztese ezen felül kvalifikálja magát a Miss Nation nemzetközi versenyre is.