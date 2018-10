Ők tízen kerültek a Filmalap inkubátor programjának döntőjébe

Csáki László

Kép forrása: filmhu

Kihirdették a negyedik alkalommal meghirdetett inkubátor program tíz döntős filmtervét, melyek fejlesztését 2 millió forinttal támogatja a kiíró Magyar Nemzeti Filmalap.- közölte az MTI-vel hétfőn a Filmalap.Tájékoztatásuk szerint. A beérkezett pályázatok közül a Bodzsár Márk, Gyárfás Eszter, Nagypál Orsi és Zabezsinszkij Éva alkotta előzsűri jelölte ki a tíz továbbjutó filmtervet;A Filmalap értékelése szerint az új hangok felfedezéséért, a fiatal filmesek első egész estés mozifilmjeinek támogatására indított kezdeményezés osztatlan siker a pályakezdő filmesek között. A legtöbb pályázat a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem diplomásaitól érkezett, több pályakezdő rendező pedig külföldi fesztiválrészvétel alapján jelentkezett.A program népszerűségéről tanúskodik az is, hogy- hangsúlyozták a közleményben.A forgatókönyveken a Filmalap fejlesztési csapatának közreműködésével dolgozhatnak tovább az alkotók. A forgatókönyvek elkészítésére októbertől öt hónap áll rendelkezésre. Ezt követően a döntősök 2019. március végén prezentációs, azaz pitch fórumon mérettetnek meg a szakmai közönség előtt. A felkészülést a Filmalap Fast Forward Programja keretében szervezett workshopok segítik.A fiatal alkotóknak a Filmalap a filmkészítés során az anyagi támogatás mellett szakmai támogatást is nyújt.Az Inkubátor Programot 2015-ben hirdette meg először a Filmalap, azóta több nagy sikerű film készült el a program támogatásával: többek között Szilágyi Zsófi Egy nap című filmje, amely FIPRESCI-díjat nyert Cannes-ban, és amelynek főszerepéért Szamosi Zsófi a Legjobb színésznő díját kapta meg Szarajevóban és Kassán. Csuja László Karlovy Varyban díjazott első alkotását, a Virágvölgyet jelenleg is vetítik a hazai mozik, és jövő héten Zurbó Dorottya Könnyű leckék című dokumentumfilmje is indul a mozikban - emlékeztet a közlemény.