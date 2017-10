Okoskutyaként tér vissza Abio, a Sony robotkutyája

Kép forrása: asia.nikkei.com

A japán Sony a 2016-os ígéretet betartva az Aibo háztartási robot megújított változatával tér vissza a robotikai piacra – írja a Nikkei Asian Review értesüléseire hivatkozva az itcafe.hu Először 1999-ben mutatták be a robotkutyát, ami a maga idején kiemelkedő fejlesztés volt. A kutyának audio-, videoérzékelői és mesterséges „személyisége" volt. Átütő piaci sikert ennek ellenére sem ért el vele a cég, aminek hátterében az is állhat, hogy nagyon drága volt: 1999-ben kétezer dollárt kértek érte.Azonban most Abio „okoskutyaként" tér vissza. Kapott internetkapcsolatot, valamint egy mesterséges intelligencia háttér is támogatja. A korábban csupán szórakozásra alkalmas robotot egy fontos funkcióval ruházták fel: az Amazon és a Google példáját követve „asszisztens" lesz. Rajta keresztül hangutasításokkal lehet vezérelni a digitális háztartási eszközöket, felszereléseket.

A Sony a japán robotfejlesztési felfogást követi, ugyanis Kazuo Hiro elnök közölte, hogy egyrészt egy komplex, a felhasználói igények csokrát kiszolgálni képes eszközt terveztek a legfejlettebb technológiákat felhasználva, de emellett legalább ilyen fontos, hogy ez az eszköz „megnyerje az emberek szívét", vagyis pozitív érzelmeket, ragaszkodást ébresszen használóiban – írja a lap.Azt a vállalat vezetői pár éve elismerték, hogy a Sony mélységesen lemaradt a mesterségesintelligencia-fejlesztésekben, de arra is ígéretet tettek, hogy ezt a hátrányt hamarosan behozzák, és mindezt egy olyan területen teszik meg, mellyel a versenytársak kevéssé foglalkoznak: az AI a valós világban jelenjen meg egy eszköz – mondjuk egy robot – formájában.