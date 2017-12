Okostelefon méretű zsebkönyvek automatákból

A Sztalker csoport olvasásnépszerűsítő, Vecsei H. Miklós színművész és Grecsó Krisztián író nevével fémjelzett projektjének középpontjában a közösségi közlekedést választók és a fiatalok állnak - olvasható a POKET projekt létrehozóinak MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a forgalmas csomópontokon elhelyezett könyvautomatákból 990 forintért vásárolhatók meg 2018 márciusától a zsebkönyv méretű irodalmi művek, a színes könyvsorozatot MOMÉ-s grafikuscsapat tervezte.



"Értékes és érdekes műveket fogunk eljuttatni az olvasókhoz, megfizethető áron és minél könnyebben elérhető módon. Értékes és érdekes pillanatokkal szeretnénk kitölteni a közösségi közlekedés üresjáratait" - idézik a közleményben Vecsei H. Miklós színművészt. Mint írják, Grecsó Krisztián szerint a POKET arra is alkalmas, hogy egy fiatalosabb, egymásra figyelőbb olvasóközösséget hozzon össze.



A projekt legalább hat automatával indul jövő márciusban a fontosabb fővárosi csomópontokon és köztereken, ez azonban attól is függ, mennyi pénz gyűlik össze. A nyári szezonban megjelennek a legfontosabb fesztiválokon, ahol magyar regények angol fordításai is helyet kapnak a könyvautomatákban.