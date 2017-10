Október 23. ünnepnap lesz az Exotic rajongóknak

Kedves Exoticot kedvelők! 30 éve várnak ezek a dalok arra a pillanatra, hogy megoszthassuk Veletek.



1987-ben egy-egy Almássy téri fellépés előtt ki-ki kukucskáltunk a függöny mögül, mert nagyon kíváncsiak voltunk mennyien leszünk a koncerten. Most is kukucskálunk, immár virtuálisan, mert ez az egész csak Veletek együtt működik.



Nagyon nagy boldogság számunkra, hogy útnak ereszthetjük a 30 éves gyerekeinket, szám szerint 10-et. Szeressétek, ahogy mi is tesszük!