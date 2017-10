Októberben arculatot vált a 20 éves RTL Klub

Magyarország piacvezető televízió csatornája, az RTL Klub 1997 októberében kezdte meg a sugárzását. A csatornát azóta is a folyamatos innováció és minőségi tartalom jellemzi, ezért is időzítette erre az alkalomra az új arculat bevezetését, amellyel a műsorok közti blokkokban, a műsor ajánlójában és az RTL Klub promóciós megjelenésein is találkozhatnak majd a nézők.



„Az RTL klubot mindig is a sokszínűség jellemezte, minden pillanatban ott vagyunk a nézőinkkel és változatos kikapcsolódást nyújtunk minden korosztálynak. Ezt a változatosságot tükrözi az új arculatunk is, és bízunk benne, hogy nézőink számára is örömteli perceket szerez majd. Az arculat megjelenésének fontos szerepe van egy csatorna beazonosíthatóságában és biztos állandóságot jelent a folyamatosan változó műsorok között"- mondta Kolosi Péter vezérigazgató-helyettes.



A 20 éves évforduló kapcsán az RTL Magyarország további fontos bejelentésekkel készül. A múlt emlékezetes pillanatai pedig hamarosan megtekinthetők lesznek az RTL Most! oldalain és a csatornaközösségi média felületein.