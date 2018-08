Oláh Ibolya úgy érzi, már lecsúszott az anyaságról

Nem titok, hogy Ibolya állami gondozott lányként nőtt fel - sokat beszélt erről már a tehetségkutató alatt is. Felvetődik a kérdés: ő maga nem szeretne gyereket? Noha párja van - ám róla nem szeretne beszélni -, úgy érzi, az anyaságról már lecsúszott - írja a Bors “Negyvenévesen már túl idős vagyok ahhoz, hogy anya legyek. Szerintem már lekéstem róla. Nagyon szeretem a gyerkőcöket, jól is tudok velük bánni, valahogy az élet mégis úgy hozta, hogy eddig nem lett gyerekem, és valószínűleg már nem is lesz" - magyarázta.