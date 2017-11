Oliver Stone tagadja, hogy zaklatta Melissa Gilbertet

Melissa Gilbert azzal vádolta meg Stone-t, hogy "megalázó és szörnyű" meghallgatási procedúrának vetette alá az 1991-es The Doors című film szereplőválogatásakor.



Stone az Andy Cohennek adott hétvégi interjúban elmondta, a színésznő "tudta, miféle film meghallgatásán jár. A rendező hangsúlyozta, hogy a próba "biztonságos volt minden jelentkező színész számára".



"Minden színésznek elmondtuk, hogy a zabolátlan, szakadt rock and rollról szól a film. Mindenkivel tudatták, a forgatókönyvből kell elpróbálni egy részletet. Risa Bramond Garcia, a szereposztás vezetője végig jelen volt" - írta közleményében Stone a deadline.com filmes portál kérdésére.



Garcia szintén eljuttatta közleményét a laphoz: "Egyetlen színészt sem kényszerítettünk semmire, ami kellemetlen lett volna, a legtöbbjük elfogadta a kihívást, elismerte Oliver Stone elképzeléseit. Nem tapasztaltam, hogy megbántotak volna egyetlen színészt is".



Melissa Gilbert a Meg Ryan játszotta karakterre pályázott abban a filmben, ahol Jim Morrisont, a The Doors egykori legendás énekesét Val Kilmer személyesítette meg.



Gilbert szerint Stone külön az ő meghallgatására írt egy jelenetet, ahol négykézlábra kellett volna ereszkednie és aktusra felszólítania valakit. Amikor erre kérte, Gilbert ezt visszautasította és sírva távozott.



A Harvey Weinstein nagy hatalmú hollywoodi filmproducer október elején kirobbant botránya óta hírességek egész sorát érték hasonló vádak.



Nick Cartert, a Backstreet Boys amerikai fiúegyüttes énekesét Melissa Schuman egykori tinédzser popsztár kedden vádolta meg azzal, hogy megerőszakolta 2002-ben, amikor a lány 18 éves volt.



A most 33 éves Schuman hosszú blogbejegyzésben írt az esetről. Eszerint az együttes menedzsere azt javasolta neki, kezdjen találkozgatni Carterrel. A lánynak akkor volt partnere, ezért figyelmen kívül hagyta a felszólítást.



Néhány évvel később egy tévéműsort forgattak, amikor Carter meghívta Schumant és egy barátját Santa Monica-i házába "kikapcsolódni".



A házban az énekes egy stúdióba hívta, hogy megmutassa neki a dalt, amit neki írt. Amikor kettesben maradtak, megerőszakolta. Schuman a történtek minden részletét felelevenítette blogjában.



Carter szóvivője nem reagált még a vádakra.