Olvasószemüveget előkészíteni, és irány a mozi: tarolnak a feliratos filmek a hétvégén

Szeretet nélkül

Fantomszál

A Babadook

Van az úgy, hogy kihűl egy kapcsolat. Van az úgy, hogy a feleket nem éppen a józanság vezérli, és a haldokló kapcsolat adminisztratív lezárása közben érzett drukk miatt még határozottabban vájják körmeiket egymás húsába – hogy azzal is teljen az idő – és van az úgy, hogy az egésznek az issza meg a levét, aki nem szolgált rá. A gyerek. A napjaink Oroszországában játszódó történet egy éppen ilyen kapcsolatot mutat be. Zsenya és Borisz házassága zátonyon, a lakás eladó félben, és a boldog jövő zálogaként a bimbózó kapcsolat illúziója is felsejlik mindkét oldalon. De hol a gyerek? 12 éves fiúk ugyanis már napok óta eltűnt. A történtekre ráeszmélve a „család" nem kérheti a rendőrség segítségét, így egy civilekből álló keresőcsapattal az oldalukon próbálnak gyermekük nyomára bukkanni. Nyomasztó dráma, és kiváló színészi játék, ez Andrej Zvjagincev új filmje.A háború utáni, 50-es évekbeli London sürgő-forgó forgatagának divatvilágában volt valaki, aki obeliszkként tornyosult a többiek fölé. Ő volt Reynold Woodcock, a megrögzött agglegény, a híres szabó, a királyi család és az arisztokrácia öltöztetője. Kicsapongó élete során egyik nőt a másikra halmozta, társaságot nyújtott ihletért cserébe. Ám minden megváltozott, mikor megismerkedett a fiatal és szép Almával. Ebben a szerelmi drámában a művész és a múzsa kapcsolatába nyerhetünk betekintést olyan lehengerlő atmoszférában, melynek minden ízéből csöpög az 50-es veleje. A főszereplő Daniel Day-Lewis itt is zseniális, és ha lehet hinni nyilatkozatainak, ez után a film után végleg szögre akasztja a tehetségét.Amelia és férje a kórház felé tartva balesetet szenvedtek. A nő éppen várandós volt első gyermekükkel, ám így férje már nem érhette meg a szülést, meghalt. Ennek már hét éve. Amelia azóta is egyedül neveli gyermekét, kinek súlyos viselkedészavara nem teszi könnyűvé a társas együttélést. Folyamatos dühkitörések, és erőszakos viselkedés tarkítja a mindennapokat, míg nem egyszer egy kedves ajándék érkezik. Amelia a küszöbön találja A Babadook című mesekönyvet, s este már fel is olvas neki belőle fiának mit sem sejtve arról, hogy a könyv az új albérlő poggyásza, aki nem más, mint a Mumus. Ebben a horror köntösbe bújtatott pszicho-drámában olyan mély lelki traumák kerülnek terítékre, hogy nem véletlenül nevezték a kritikusok 2014-ben az év horrorjának.