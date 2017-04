Olyan olcsó lesz a napelem, mint az újságpapír!

A Science tudományos lapban megjelent tanulmány szerint a kanadai tudósoknak sikerült egy technológiai akadályt elhárítaniuk, és ezzel új korszakot nyithatnak a napelem hasznosításban - számolt be az áttörést jelentő technológiai újításról a napelemek-napkollektorok.hu Az új eljárás lényege, hogy a napelemek alapanyagát adó perovszkit-elemeket folyékonnyá teszik, és ezzel létrejön a „napelem-tinta", amelyet bármely anyagra, így üvegre vagy műanyagra is rá lehet nyomtatni – számolt be róla egy napelemes magazin.Ráadásul a nyomtatás nem igényel semmilyen speciális szerkezetet, azt egy hagyományos tintasugaras nyomtatóval el lehet végezni, ami ma már rengeteg hazai háztartásban is megtalálható.A Sciencedaily tudományos magazin szerint az eredménynek köszönhetően a napelemek előállítása: „olyan egyszerű és olcsó lesz, mint az újságpapíré".Az új technológiával könnyen megoldható, hogy például az okostelefonok fedőlapját napelemes tintával borítsák be, és így töltsék fel a gyorsan lemerülő akkumulátorokat. Az irodaépületek ablakaira is nyomtatható lesz napelem, hiszen az átlátszó anyag nem takarja el a kilátást sem.Míg a hagyományos napelemek szilícium-alapúak, és gyártási költségük igen magas, a perovszkit napelemek jelentik a jövőt.A perovszkit alapú napelemek még viszonylag újnak számítanak a napenergia alkalmazásában, de fejlesztésük hihetetlen ütemben zajlik. Nyolc évvel ezelőtt a perovszkit napelemek hatásfoka csupán 3,8% volt, ma már 25%-nál tartunk, mindeközben a szilícium alapú napelemeknél nem történt érdemi hatásfok növekedés.További előnyük, hogy előállításuk lényegesen kevesebb energiát igényel, és így kevésbé környezetterhelő, ráadásul az anyaga átlátszó, így üvegfelületeken is szabadon használható.A Torontói Egyetem új fejlesztésével az árak tovább zuhanhatnak, iparági szakértők szerint a következő évtizedben ez az új típusú napelem veszi át a hagyományos szilícium alapú napelemek helyét.