Olyan történt egy kínai filmmel, ami eddig csak hollywoodi produkcióknak sikerült

A Wolf Warrior II. című kínai akciómozi lett az első nem Hollywoodban készült film, amelynek sikerült betörnie a világ száz legnagyobb bevételt hozó produkciói közé.Az akciófilmet a Zu legendája, A múmia - A sárkánycsászár sírja vagy a Shaolin című filmekből is ismerős harcművész színész, Vu Csing rendezte, és egyúttal a főszerepet is ő alakítja. A produkció július végén debütált a kínai mozikban, és azóta már több mint 600 millió dollárért (156 milliárd forintért) váltottak rá jegyet a helyi nézők, globálisan pedig 682 millió dollár (177 milliárd forint) fölött jár a jegybevétele.A kínai mozibevétel a rekorderek közé repítette a filmet: ezzel az eredménnyel jelenleg a hatodik legnagyobb országon belüli bevételt érte el Wolf Warrior II. Olyan hollywoodi filmek előzik meg ezen a listán, mint a Titanic 659 millió dolláros amerikai bevétellel, a Jurassic World 652 millióval vagy A bosszúállók 623 milliós amerikai jegyeladással.A Wolf Warrior II. a Rotten Tomatoes.com szerint 86 százalékos tetszési indexet kapott, ami azt jelzi, hogy zömmel a kritika és a közönség is jól fogadta. A film Afrika mélyén játszódik, ahol a főhős, az egykori kínai katona, Leng Feng (Vu Csing) nyugati zsoldosokkal és helyi lázadókkal küzd meg, hogy honfitársait és egy kínai vállalat afrikai munkásait megmentse.A film egy pontján a főhős kibont egy kínai zászlót. Néhány nyugati kritikus többek között erre a jelentre utalva bélyegezte patrióta propagandának a filmet. Vu Csing egy interjújában elismerte, hogy a hazafias érzelmekre is apellál, ugyanakkor egy sajtóértekezleten hangoztatta: "miért gond ez, Amerika olyan filmeket készít, amely az amerikai szellemet terjeszti. Miért ne tehetném ezt Kínával?"A rendező a film sikerével kapcsolatban egyúttal azt is megjegyezte, hogy a kínai filmgyártás előtt még hosszú út áll, mielőtt Hollywood nyomába érhet."Messze vagyunk még Hollywoodtól, különösen a háborús filmek műfajában" - ismerte el.