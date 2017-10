Olyan VR szemüveget csinált a Facebook, hogy a fal adja a másikat

A Facebookon (hol máshol) jelentette be Zuckerberg, hogy elkészült az Oculus Go, az önállóan is használható szemüveg a virtuális valóság (VR) megéléséhez - számolt be a hvg A Rift tovább fejlesztett változata Zuckerberg szerint az eddigi legélvezhetőbb VR-eléményt nyújtja a felhasználóknak - írják.Mitől akkora dobás az új készülék?Sokkal kényelmesebb a használata, mint a korábbi VR szemüvegeknek, mivel nem kell hozzá sem kábel, sem az, hogy a lencsék elé egy mobiltelefont tegyünk.Az ígéret szerint az eszköz játékra és filmnézésre egyaránt használható, ahogy arra is alkalmas, hogy a virtuális térben legyünk együtt ismerőseinkkel.Az eszköz jóval olcsóbb, mint a Rift volt: 199 dollárt, vagyis nagyjából 51 ezer forintot kérnek majd érte. A kiszállítást 2018 elején kezdik meg.