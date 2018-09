Olyat mutatott a kifutón Madonna 21 éves lánya, amire senki sem számított - fotók

Alighanem ebből láthattak azok is ízelítőt, akik a New York-i Divathét keretén belül megrendezett Gypsy Sport Spring Summer 2019 bemutatón láthatták végigvonulni a kifutón Lourdes Leont. A 21 éves modell ugyanis - nyilván szándékosan - borotválatlan lábbal jelent meg a közönség és a fotósok előtt -Persze a ráaggatott szett ezt leszámítva is elég feltűnő lett volna: Madonna lányának mellét ugyanis csak némi lánc és egy pár kagyló takarta - az is csak elég lazán.