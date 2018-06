Olyat tett a 34 éves Victoria Burgess, amit előtte még soha senki

Első nőként jutott el Kubából a Florida Keys szigetcsoporthoz szörfdeszkán állva evezéssel (SUP) egy amerikai sportoló.



Victoria Burgess szerdán érkezett meg Key Westbe, miután kevesebb mint 28 óra alatt teljesítette a Floridai-szoroson át vezető több mint 160 kilométeres távot.



A 34 éves nő elmondta, hogy teljesítményével másokat is a céljaik megvalósítására akar inspirálni. Emellett reméli, hogy a Guinness-rekordok könyvébe is bekerül.



Burgess ugyanazon a cápáktól nyüzsgő útvonalon jutott el Kubából Floridába, amelyen szintén első nőként úszott Diana Nyad 2013-ban.



Az állva evező sportolót hajón követték a segítői, akik étellel-itallal látták el, valamint készen álltak a mentésre, ha cápatámadás éri, vagy villám csap le rá.



Az út nem volt olcsó, Burgess előzetesen 15 ezer dollárra becsülte a költségeket, melyeket részben internetes közösségi finanszírozással próbált fedezni.



Burgess jelenleg tűzvédelmi szakértőként dolgozik a floridai Pompano Beachen, korábban tűzoltó és mentős is volt.



A SUP, azaz a stand up paddle a hullámlovaglás egyik változata, amelyben a versenyzők állnak a szörfdeszkán és egy lapáttal segítik az előrejutást.



Nem Burgess az egyetlen, aki az elmúlt napokban SUP-teljesítményével a lapokba került: múlt csütörtökön egy öltönyös férfi a Hudson-folyón kelt át egy manhattani üzleti találkozóra tartva.