Ördög Nóra családi élete képernyőre kerül?

A műsorvezető most is mindent megmutat az életéből, de az interneten sokkal kevesebben követhetik nyomon a Nánási-kalandokat, mintha a televízióban is vetítenék - írja a borsonline.hu Szolid, visszafogott édesanya, feleség, aki idén már negyedszer nyerte el a tévés újság­íróktól az év műsorvezetője díjat. Tavaly ősz óta pedig Ördög Nó­rát nemcsak a képernyőn követhetik a rajongók, hanem az interneten is.A családdal közösen készített utazós videonaplójuk egyre népszerűbb, adódik a kérdés, nem gondolkodtak-e el azon, hogy a tévében is bemutassák az epizódokat?Nóri és férje, Nánási Pál a tavalyi Ázsia Expressz forgatásai óta vezetnek videós naplót az utazásaikról az interneten. Az első, hatalmas sikert hozó sorozat után készült már videó ausztriai, dubaji, lappföldi és szöuli kalandjaikról is.Ezekben elsősorban nem Nóri szakmai munkájáról van szó, hanem nyaralásaikat, utazásaikat, legbensőbb családi éle­tüket mutatják meg követőiknek. Vállalják bennük a gyerekek hisztijeit is, azt is, ha nem éppen a legjobb szülőként viselkednek, közben pedig csodálatos tájakra kalauzolják a nézőket.