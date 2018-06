Ördögi körbe került Johnny Depp

kép: BorsOnline

A színész ördögi körbe került, miután két évvel ezelőtt elvált Amber Heardtől. A szakítás borzasztóan megviselte Depp lelkét, s milliókba fájt a válóper is. Johnny anyagi helyzete megroppant, majd szerelmi bánatában inni kezdett, állítólag 30 ezer dollárt, azaz nyolc és fél millió forintot költött havonta csak borra! - írja a BorsOnline Végül már minden reggelt vodkával indított, vallotta be a Rolling Stones magazinnak. Barátai a segítségére siettek, így talán kilábal az anyagi és az alkoholproblémából is.