Óriásdrónt épített a Boeing, ami akár 220 kilót is képes szállítani

A repülőgépgyártó óriáscég úgy fogalmazott, drónjuk előfutára lehet a jövő pilóta nélküli repülőgépeinek. A hatalmas drón megtervezéséhez és felépítéséhez a Boeing mérnőkeinek mindössze három hónapra volt szükségük, és a tesztrepüléseket is sikerrel zárták a Boeing Missouri-i kutatóállomásán.A cég vezérigazgató-helyettese elmondta, ezzel a drónmodellel lehetőségük nyílhat arra, hogy forradalmi változások következzenek a légi közlekedésben.A drónt nyolc rotorral szerelték fel, amelyek a függőleges repülés segítik. Méreteit tekintve 4,57 méter hosszú, 5,49 méter széles valamint 1,22 méter magas, összesen 339 kilogrammot nyom. Egyéb információval, például az akkumulátorok kapacitásáról nem szolgált a Boeing.A drónt négy hónappal azután mutatták be, hogy a Boeing bejelentette, megszerezte az Aurora Flight Sciences-t, egy repülési és repüléstechnológiai kutatócéget, amely az Uberrel is együttműködött, hogy kifejlesszenek egy repülőtaxi-hálózatot.Emellett egy kétmillió dolláros jetpack-projektben is érdekelt a cég, amelynek elsődleges szponzora a Boeing. A pályázati kiírás szerint olyan jetpacket kell tervezniük a nevezőknek, amely biztonságos, halk és legyen képes legalább 30 kilométeres távra elszállítani irányítóját.