Óriási hibát vétett Michl Juli

Szinte egy szabad perce sincs Michl Julinak, aki nemrég a Szenzációs négyesben is bizonyított a húszasok csoportjában. Igaz, egy sérülést is beszerzett a show alatt, aminek következtében még mindig csak biceg, de így is gőzerővel próbál színházi premierjére. Amikor teheti, örömmel kapcsolódik ki a szülői házban, amelynek nagy kertje minden nap hiányzik neki.



"Öten vagyunk testvérek, ott cseperedtünk fel a kertes házban, így nekem kicsit fura volt a váltás a városi lakásra. Örömmel megyek haza, nemcsak a család miatt, de a kert miatt is. Nálunk mindenki kertészkedik, így én is szeretek ezzel foglalatoskodni. A kedvencem a fűnyírás, amit mindig én végzek. Alig várom, hogy hétvégente hazaérjek és kezelésbe vegyem a kertet a fűnyíróval" - árulta el a szombati Édesítőben a színésznő, aki a város szívében se hagyott fel szeretett hobbijával.



"A nyár végén még pont elcsíptem néhány paradicsom palántát, de már késő volt. Termés nem lett rajta, de gyönyörű zöldre nőttek, így lett egy kis kertem" - emlékezett vissza Michl Juli, akinek nem ez volt az első baklövése a kertészkedés terén. "A nővéremnek is gyönyörű kertje van. Egyszer Londonból rendeltünk különleges rózsákat. A britek élen járnak a kertészkedésben, elképesztő rózsafajtáik vannak. Mi is szerettünk volna hasonlóakat otthonra. Sajnos az enyémek nem igazán maradtak meg. Azt hiszem nem érezték jól magukat a hetedik emeleten...de inkább a két ország eltérő klímájára szoktam fogni" - mesélte Michl Juli az Édesítőben.