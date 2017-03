Óriási King Kong-fejet állítottak ki a Times Square-en

Óriási King Kong-fejet állítottak ki a New York-i Times Square-en. Az 5,5 méter magas robot, amely mozogni, morogni és bömbölni is képes, a hamarosan a mozikba kerülő Kong: Koponya-sziget című kalandfilmet beharangozó kampány része.



Az King Kong-fejet, amely az eddig készített legnagyobb animatronikus figura, a hírességeket ábrázoló viaszszobrairól ismert Madame Tussauds múzeum marketingigazgatója mutatta be a metropolisz szívében kedden. A hatalmas majomfej mellett bambuszdzsungelt is telepítettek a térre.



"A fej mérete valóban hűen ábrázolja, hogy mekkora lenne a mitikus Kong, ha itt állna. Amikor elbődül, 90 decibellel tölti be hangja a teret, ami egy Boeing 737-es landolásának hangorkánjához hasonlít" - mondta el Eric Fluet.



Madame Tussauds londoni múzeumában ezzel egy időben nyílt meg a Skull Island Experience elnevezésű attrakció, amelyben a filmben James Conrad kapitányt alakító Tom Hiddleston viaszszobra is megtalálható.



A Kong: Koponya-sziget című filmben egy expedíció érkezik a rejtelmes szigetre, ahol felfedezik a hatalmas emberszabású majmot, amely élet-halál harcot vív a sziget szörnyű ragadozóival.



A kalandfilmet csütörtöktől vetítik a magyar mozikban.