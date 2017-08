Örömteli hírt osztott meg Weisz Fanni

Sikeres KRESZ-vizsgát tett Weisz Fanni, örömét Instagram oldalán a követőivel is megosztotta. A Webjogsi online autósiskola rugalmas, gyors, kényelmes tanfolyama és ügyintézése óriási segítséget nyújt az elfoglalt szőke szépségnek, sokak kedvencének, akinek elméleti vizsgáján jeltolmács fordított. Fanni a vezetés alapjait egy elektromos oktatóautón fogja elsajátítani.Magyarország éppen 50 évvel ezelőtt, 1967-ben, Európában az elsők között engedélyezte a siketek és nagyothallók jogosítványszerzését. Weisz Fanni, hazánk legismertebb hallássérült személyisége nemrég kezdte meg a B kategóriás jogosítványhoz szükséges képzést, és már el is jutott az elméleti vizsgáig. A gyönyörű szőke lány sikeres KRESZ-vizsgát tett, így egy lépéssel közelebb került a jogosítvány megszerzéséhez.- Úgy éreztem most jött el az ideje annak, hogy megtanuljak vezetni. Szeretnék még önállóbb lenni, és néha meglepni a páromat azzal, hogy én viszem el őt valahova. Nagyon szeretek kocsikázni, de most már nem csak utasként, hanem sofőrként is szeretném átélni az autózás élményét - mondta el Weisz Fanni.Fanni a legmodernebb oktatási formát, az e-learninget választotta az elméleti tananyag elsajátítására.- Nagyon elfoglalt vagyok és szinte állandóan időhiánnyal küzdök. Ezért kifejezetten olyan képzést kerestem, ahol online, a saját időbeosztásom szerint tudom elvégezni a KRESZ-tanfolyamot. Így találtam rá az eduKRESZ e-learning tananyagra, amivel a saját igényeimhez igazítva tudtam megválasztani a tanulás időpontját, időtartamát és a helyszínét is. Az írott és képi információkkal, animációkkal, valamint sok-sok interakcióval dolgozó tananyag ráadásul számomra "akadálymentes" is volt - mondta el Weisz Fanni.

Fanni a tananyag elsajátítását követően jeltolmács szakértővel is konzultált:- A siketek és nagyothallók számára egy fokkal nehezebb a KRESZ-tanfolyam elvégzése és az azt követő vizsga letétele, de nem lehetetlen. Az ábrás és mozgóképes kérdésekkel nincs probléma, a szöveges kérdések viszont már nehezebbek. Mi nem mindig tudjuk ezeket a kérdéseket ugyanúgy értelmezni, mint a hallók, ezért sorstársaimnak is azt javaslom, hogy az e-learning tananyag elvégzését követően a tanultak elmélyítéséhez és a vizsgakérdések megfelelő értelmezéséhez szakértő jeltolmács segítségét is vegyék igénybe, hiszen a jogosítványszerzés nem játék. Az életünk múlhat azon, ha valamit nem tudunk vagy rosszul értelmezünk.Fanni azt is bebizonyította, hogy még tanulás közben is van humora, hiszen a kedvenc KRESZ-kérdése a "Miért veszélyes járművezetés közben hangosan zenét hallgatni?" volt.Fanni hamarosan a gyakorlati képzésnek is nekikezd, és - Magyarországon az elsők között - egy elektromos oktatóautón fogja elsajátítani a vezetés alapjait. A Webjogsi többfázisú oktatása révén azonban nemcsak az automata váltós, hanem a kézi váltós autó vezetésével is megismerkedik az egyszerűbbtől a bonyolultabb feladatok felé haladva.