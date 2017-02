Orosz Barbara szégyelli aktfotóit

Szégyelli aktfotóit Orosz Barbara, aki nem örül, hogy a fényképek megint felbukkantak a világhálón -A lap egy internetes portálon talált rá a képekre, amelyek közül 15 éve meg is jelent néhány a CKM férfimagazinban. Az akkor a pályája elején álló műsorvezető 21 éves volt, és abba is belement, hogy a kebleit közszemlére tegye.- Nem szerettem azokat a képeket. A csatornám kérése volt a fotózás. Életemben ez volt az egyetlen alkalom, amikor vetkőztem. Manapság a test megmutatása egészen máshol tart, igaz, szégyenlős nem voltam soha. De hasonló sorozat rólam biztos nem fog többé készülni – összegzett a TV2 műsorvezetője, majd azt is elárulta, akadtak, akik jelentős összeget szántak volna arra, hogy még többet mutasson magából.