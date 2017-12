Orosz Barbit is kinézte magának VV Fanni elrablója

Újabb megdöbbentő információra bukkantunk Novozánszki Fanni gyilkossági ügyével kapcsolatban: a Bors megtudta, hogy B. László, az eltűnt valóságshow-szereplő meggyilkolásával gyanúsított, dunaújvárosi férfi más hírességet is próbált becserkészni VV Fannin kívül. Korábban a TV2 csinos műsorvezetőjét, Orosz Barbit is megkörnyékezte.A lap a Tűsarok háziasszonyának közösségi oldalán vette észre az ismeretséget, és rögtön tárcsázta a műsorvezetőt. A szőke szépséget teljesen letaglózta a hír, ugyanis nem emlékezett az egykori MSZP-s önkormányzati képviselőjelöltre.Hátborzongató és a hideg futkos a hátamon, hogy az ismerősöm – szörnyedt el Barbi a gyilkossal való ismeretségük hallatán, majd rögvest postaládájába kutakodott, mit beszéltek a férfival. – Még már­ciusban érdeklődött, hogy „hogy vagyok?", „milyen napom van? ", de valamiért nem válaszoltam neki – árulta el, majd így folytatta. – Furcsálom, hogy nem reagáltam, mert mindenkinek szoktam. Úgy vagyok vele, hogy aki veszi a fáradtságot, és ír nekem annak szívesen is válaszolok, szóval vagy nagyon el voltam havazva, vagy valamiféle erős, női megérzésem lehetett, és jobbnak láttam, ha nem írok – próbált visszaemlékezni Barbara, aki komoly veszélybe is kerülhetett volna, ha kommunikál a gyilkossággal vádolt férfival.