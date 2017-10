Orosz szépségkirálynő hiányolta Dzsudzsákot Budapesten

Viktorija Lopirjova korábbi orosz szépségkirálynő Instagramján üzent Dzsudzsák Balázsnak, Milyen dolog az, hogy amíg ő a magyar fővárosban jár, Dzsudzsi inkább a Párizsi Divathéten szórakozik - írja a Borsonline. Na, több sem kellett a válogatott csapatkapitányának (aki kihagyja a soron következő vb-selejtezőt, de a feröeriek elleni, keddi partin már pályára léphet) azonnal hazarepült, és össze is futott a dögös szőkeséggel, amiről egy mindkettejük által megosztott közös szelfi árulkodik. Amihez ráadásul egyaránt rejtélyes szöveget biggyesztettek. Balázs angolul azt írta ki: „Nincsenek szavak, Mester" – amivel lehet, hogy a kapitánynak, Bernd Storcknak üzent –, míg Viktorija a fentebb említett letolás mellett arról biztosította a játékost, hogy barátnőjével egyaránt imádják őt, és sosem felejtik el...A szépség egyébként nemcsak „hivatalból" kedveli a labdarúgást, két évig volt a felesége Fjodor Szmolov orosz csatárnak, illetve háziasszonya hazájában a késő esti futballal foglalkozó TV-show-nak. S, hogy a játékosok és edzők odavannak érte, az is nyilvánvaló, ugyanis bármerre jár a világban, örömmel pózol vele Ronaldinhótól Arturo Vidalon át Pep Guardioláig mindenki.Dzsudzsákot egyébként még orosz légiósként ismerte meg Lopirjova, és azóta is követi a magyar sportoló karrierjét.