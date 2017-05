Országos tévépremier a STORY4-en!

Hope Klinika - minden hétköznap 16:55-kor dupla részekkel.



A kanadai sorozatban a kórház orvosai és nővérei különleges esetekkel foglalkoznak, lélegzetelállító műtéteket végeznek és reménytelen helyzetekben reményt adnak. A sorozat központi alakja Dr. Alex Reid doktornő, akinek a vőlegénye, a kórház vezető sebésze Dr. Charlie Harris, egy autóbaleset következtében kómába kerül az osztályon, ahol mind a ketten dolgoznak. Miközben Alex megpróbál a betegein segíteni, abban reménykedik, hogy Charlie hamarosan magához tér. A férfi eközben különös módon a kórházat "járja" és figyeli, ahogy Alex és a csapat bátor döntéseket hoz, hogy életben tartsák a reményt.



Észak és Dél nővérei - szombaton este 22:00-kor.



Az amerikai drámasorozat, az Észak és Dél nővérei, valós eseményeken alapul. A történet 1862 tavaszán az elfoglalt Alexandriában, Virginiában kezdődik és a Mansion House kórházban megforduló nővérek, orvosok, csempészek, északi katonák, déli lojalisták és rabszolgák életét és kaotikus világát mutatja be a polgárháború csataterén túl. A főszereplő, két fiatal önkéntes nővér, akik a polgárháború ellentétes oldalán állnak; a New England-i abolicionista, megbízható Mary Phinney és a fiatal, naiv déli szépség, a konföderációt támogató Emma Green. Az ő életüket követhetjük közelebbről is nyomon, ahogy példátlan kihívásokkal néznek szembe az Egyesült Államok egyik legviharosabb időszakában.



Premier!



Agathe nem hagyja annyiban – német krimisorozat, minden szombaton 18:00-kor.



Agathének csalhatatlanok a megérzései és lehet ugyan, hogy inkább kíváncsiskodó az idős hölgy, de éles eszű meglátásai, briliáns megfigyelőképessége és megérzése mindig segít megoldani az ügyeket. Legyen az rejtélyes gyilkosság, előre megfontoltan elkövetett bűn vagy zavarba ejtő eset, Agathe lelkesen nyomoz és olyan ügyeket is megold, ahol a rendőrség tehetetlennek bizonyult.



A csatorna hamarosan két új saját gyártású műsorral is jelentkezik.