Országos tévépremierek és garantált szórakozás februárban is a Sony csatornákon

Királyság!

Február 17-én, szombaton 19 órakor dupla epizóddal startol a fiktív uralkodócsalád életét bemutató, hatalmi harcokkal és intrikákkal fűszerezett Királyság! (The Royals) első évada, Liz Hurley-vel a királynő szerepében.

Rólunk szól

Február 18-án, vasárnap 19 órakor szintén eddig be nem mutatott, dupla epizóddal érkezik a Rólunk szól (This Is Us) második évada, amely továbbra is az USA egyik legkedveltebb drámasorozata.

Egyszer volt, hol nem volt

A hétvégi sorozatokon kívül, országos premierként folytatódik a Candice Renoir című sorozat, vadonatúj részekben izgulhatunk az elbűvölő, kissé szeleburdi, de rendkívül eszes detektívért.További újdonságként érkezik februárban a Sony Max-ra a Quantico és az Egyszer volt, hol nem volt első évada, de nem maradunk csajos sorozatok nélkül sem, folytatódik a Szex és New York, a Született szinglik, valamint a Nagy svindli és A nagy fogás fordulatokban gazdag történetei.

Az-en február 5-én, évadpremierként indul Az indíték negyedik évada, február 16-tól pedig a Hawaii Five-O 4. szezonjábankövethetjük nyomon az elit egység rosszfiúk elleni hajtóvadászatát.Péntekenként országos premierként folytatódik a Skorpió-Agymenők akcióban 3. évada.műsorán februárban is több nagysikerű mozifilm és számos sikerszéria kerül képernyőre, érkezik például a Szellemlovas Nicolas Cage főszereplésével, a Terminátor – Megváltás Christian Bale-lel, de itt lesz Milla Jovovich a Kaptár trilógiával is.