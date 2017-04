Örülhetnek a Star Wars rajongók

A vártnál hamarabb, már 2019. május 24-én a mozikba küldi a Disney a Star Wars 9. részét - derült ki a stúdió friss közleményéből.



Az űreposz újabb részeinek bemutatóit a két éve bemutatott Star Wars: Az ébredő Erő című 7. epizód óta decemberre időzítették, tavaly a sorozattól különálló Zsivány Egyest is decembertől vetítették, a stúdió most mégis úgy döntött, hogy a 9. rész, amelyet Colin Trevorrow rendez, öt hónappal korábban, már 2019 májusában debütálhat.



Úgy tűnik, hogy a Disney visszatér a régi gyakorlathoz és ismét májusra teszi majd a Star Wars-folytatások bemutatóját, ahogy az korábban, a George Lucas által jegyzett 1999-ben, 2002-ben és 2005-ben vetített részek, az előzménytrilógia esetében történt.



A 2015-ben kezdődött új trilógia befejező epizódjában várhatóan John Boyega, Daisy Ridley és Adam Driver is szerepel.



Kathleen Kennedy, a Lucasfilm elnöke azonban a közelmúltban leszögezte, hogy a tavaly elhunyt Carrie Fisher minden leforgatott jelenetét Az utolsó Jedik című 8. részben láthatják majd a nézők, tehát a 9. részben a színésznő már nem jelenik meg posztumusz.



A Star Wars: Az utolsó Jedik című epizódot 2017. december 15-től vetítik.



A Disney most közzétett bemutatólistája szerint a Han Solóról szóló Star Wars-film premierje 2018. május 25-én lesz.

A stúdió az ötödik Indiana Jones-filmet 2020. július 10-én, a Jon Favreau rendezésében készülő Az oroszlánkirály című játékfilmet 2019. júluis 19-én, A Jégvarázs folytatását pedig 2019. november 27-én küldi a mozikba.