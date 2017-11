Őrült géniusz és kevésbé zseniális unokája hódítják meg a Comedy Centralt

Végre hozzánk is megérkezett az utóbbi évek egyik legsikeresebb animációs sorozata! December 1-jén, pénteken, 23.30-kor országos tévépremierrel debütál a Rick és Morty a Comedy Centralon. Interdimenzionális utazások, hétköznapinak cseppet sem mondható kalandok, rengeteg humor, ugyanakkor valóságos, árnyalt karakterek, egy nagy adag nihilizmussal nyakon öntve.



Hosszú várakozás után végre a magyar tévénézők is láthatják a kreativitása, sajátos humora és filozófiai eszmefuttatásai miatt elhíresült, a kritikusok által is nagyra tartott Rick és Morty című animációs sorozatot, melyben egy őrült alkoholista tudós, Rick Sanchez kalandjait követhetjük végig különböző valóságokban. Ezekben a kalandokban segítségére van kevésbé intelligens, ám jószívű unokája, Morty is. Hőseink sokszor keverednek rázós szituációkba, melyek során bizony nem csak az emberiséget, de az egész univerzumot is veszélybe sodorják. Ha szeretjük, hogy egy sorozat legalább annyira próbára teszi az elménket, mint a rekeszizmainkat, akkor egy percig sem fogunk unatkozni!



A kultikus sorozat alkotópárosa, Justin Roiland és Dan Harmon által megálmodott karakterek remek beszólásokkal, elmés szóviccekkel és kifordított életbölcsességekkel szórakoztatnak, pörgős párbeszédeik könnyen a kedvenceinkké válhatnak. A magyar közönség élményét továbbá az is fokozza, hogy a figurák hangját olyan szinkronszínészek kölcsönzik, mint Háda János (Rick), Baráth István (Morty), Seder Gábor (Jerry), Pekár Adrienn (Summer), vagy éppen Zakariás Éva (Beth).



Rick és Morty országos premier december 1-én, 23.30-kor, a Comedy Central műsorán!