Oscar-díj - Deák Kristóf: nem pedagógusok elleni kiáltvány a Mindenki

A film fő kérdése az, hogy miként lehet elvenni egy gyerektől azt a dolgot, amiért belépett egy kórusba, azért, hogy bent maradhasson a kórusban. Az ilyen feloldhatatlan paradoxonok adják az élet sava-borsát - mondta a rendező az alkotás egyik helyszínén, a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskolában rendezett, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által szervezett sajtótájékoztatón.



A filmben szereplő kórusvezető tanár hibáját Deák Kristóf abban látta, hogy nem a gyerekek érdekeit helyezte előre. Ugyanakkor szerinte ez nem általános ma Magyarországon, ahol rengeteg tanár csodálatos munkát végez.



A kisfilmek egészen másként kerülnek az Oscar-díj közelébe, mint az idegen nyelvű filmek kategóriájában versenyző alkotások, ahol az egyes országok nevezhetnek. A kisfilmek esetében vagy egy jelentős filmfesztivált kell megnyerni, vagy egy Los Angeles-i moziban kell egy egész héten át vetíteni az adott alkotást - mondta el Deák Kristóf. Hozzátette: a Mindenki úgy került az amerikai filmakadémia látókörébe, hogy két fontos fesztivált is megnyert.



A film forgatását 2014-ben kezdték el, és 2016-ban, az előző Oscar-gála estéjén láthatta először közönség - idézte fel a rendező.



Az MTI kérdésére Deák Kristóf elmondta: egyelőre nem kapott konkrét ajánlatot Hollywoodban, de elindultak beszélgetések, és többen kíváncsiak voltak arra, hogy milyen tervei vannak.



Udvardy Anna producer felidézte: amikor meglátta a Mindenki munkakópiáját, azt gondolta, ez a film olyan jó, hogy nem szabad dobozban tartani, bármi áron a közönség elé kell juttatni mindenhol a világon.



"Deák Kristóf a klasszikus filmgyártást képviseli, addig nem forgat, amíg fejben előbb nem áll össze a film" - fogalmazott a producer, aki elmondta azt is: a film sikere a jövőben is kötelezi alkotóit.



"A szobor kötelez, de ez lehet egy picit teher is. (...) Lehet, hogy olyan helyre fogom tenni, ahol néha rá tudom csukni a szekrényajtót, hogy ne lássam minden egyes nap" - fűzte hozzá Deák Kristóf, aki áprilisban forgatja le legújabb kisfilmjét, amelynek egyik fontos témája a mesterséges intelligencia lesz. Az alkotást a Mindenkihez hasonlóan a Magyar Média Mecenatúra program támogatja.



Gáspárfalvi Dorka, a Mindenki egyik főszereplője újságírói kérdésre hangsúlyozta: az Oscar-díj megnyerése óta sok ellenséges cikk jelent meg a filmről, de ezekkel nem kell foglalkozni.



"Ha egy magyar alkotás sokra viszi, egyből elkezdik megmondani, miért nem jó. Pedig úgy kellene hozzáállni, hogy miért jó" - fogalmazott.



A film zeneszerzője, Balázs Ádám a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a Bodzavirág című dalt édesapja, Balázs Árpád komponálta Nemes Nagy Ágnes verse nyomán. Mint fogalmazott, olyan zenét kerestek, amely dramaturgiailag is fel tudja emelni a film fontos pillanatát, így esett a választásuk a szerzeményre.



Az eseményen Kollarik Tamás, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának tagja felidézte, hogy a Mindenkit 2014-ben a Magyar Média Mecenatúra program keretében nyolcmillió forinttal és adó-visszatérítési lehetőséggel támogatták. Hozzátette, hogy a szervezet az elmúlt hat évben összesen több mint 8,8 milliárd forinttal támogatta 902 kortárs magyar filmalkotás megszületését.



Deák Kristóf kitért arra is, hogy a médiatanács támogatta a stáb kiutazását az Oscar-gálára, míg a film kampányát a Magyar Nemzeti Filmalap segítette.